¿Por qué es tan deficiente el servicio de bus en Costa Rica?

Al ser pocos los usuarios, las tarifas se vuelven más altas. Y esto que genera un círculo vicioso: si el bus es más caro y, además, deficiente, la gente busca otras alternativas de transporte

Por Ana Carolina Mora
En 2020, funcionaban 236 operadores de autobús que entregaban información a la Aresep y, a inicios del 2025, la cifra había bajado a 176 empresas. (Foto con fines ilustrativos).







