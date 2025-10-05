Foros

¿Por qué, en los choques leves, la carretera debe convertirse en espacio de negociación?

La vida de una persona no puede seguir poniéndose en la balanza frente a la preservación exacta de la escena de un choque. Existen formas seguras y confiables de documentar un accidente sin necesidad de arriesgar la vida en plena vía

Por Alberto Barquero Espinoza
Choque, rayón, golpe en carro, accidentes viales, accidente de tránsito, colisión, conductor revisa golpe en carro
El artículo 168 de la ley de tránsito permite que, en accidentes donde solo hay daños materiales, los conductores permanezcan en el sitio mientras negocian, toman fotos o esperan la llegada de un oficial, si no hay acuerdo. (Shutterstock/Foto)







