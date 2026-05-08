Foros

Por qué el ingenio no sustituye los frenos: lo explican Tío Conejo, Madison y Hamilton

Cuando el ingenio se convierte en coartada para no poner límites, la picardía reemplaza al cuórum y el árbitro empieza a temer al jugador fuerte, el abuso deja de ser excepción y se convierte en método. Y eso, en una república, no es un chiste

EscucharEscuchar
Por Pedro Muñoz
James Madison y Alexander Hamilton, federalistas. En medio, la portada (modificada con IA) del libro Cuentos de mi Tía Panchita
James Madison y Alexander Hamilton, federalistas. En medio, la portada (modificada con IA) del libro 'Cuentos de mi Tía Panchita' (Archivo LN/Fotocomposición con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pedro Muñozingeniopicardía

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.