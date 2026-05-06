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Hasta Tío Conejo lo sabe: la democracia se diseñó para frenar al ‘bully’

La democracia no se diseña para ángeles; se diseña para ‘bullies’. Y solo funciona si estos no pueden capturar el sistema

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Por Pedro Muñoz
James Madison y Alexander Hamilton, federalistas. En medio, la portada (modificada con IA) del libro Cuentos de mi Tía Panchita
James Madison y Alexander Hamilton, dos federalistas cuyo pensamiento ayudó a dar forma a la incipiente democracia estadounidense, tienen algo en común con el personaje Tío Conejo, de los "Cuentos de mi tía Panchita". (Archivo LN/Fotocomposición con IA)







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