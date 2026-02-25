Foros

Por fin, manuales distintos para pruebas teóricas de manejo de autos y de motos

Reconocer que la conducción de motocicletas implica mayor exposición es clave para diseñar exámenes y contenidos acordes con la realidad

EscucharEscuchar
Por Alberto Barquero Espinoza
Nuevos manuales para el conductor
Estos son los nuevos manuales del MOPT para los aspirantes a conductor de automóvil y a conductor de motocicleta. (MOPT/MOPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
pruebas teóricas de manejomotocicletasautomóvilesMOPT

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.