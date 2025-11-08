Foros

Poder Judicial: pilar firme de la democracia

La independencia judicial no es un privilegio de jueces o magistrados; es una garantía para la sociedad

EscucharEscuchar
Por Gerardo Rubén Alfaro Vargas
Poder Judicial de Costa Rica, justicia, juez, jueces, independencia judicial, juicios
La autocrítica es señal de madurez democrática: no hay democracia sólida sin instituciones que se examinen a sí mismas y busquen mejorar. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Poder Judicialjusticiademocracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.