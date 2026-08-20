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¿Para qué querría el gobierno entrar en nuestro teléfono?

Esta discusión es pública. Nos alcanza a ustedes y a mí. Agudicemos los sentidos y estemos vigilantes para que nadie pretenda manosear nuestra privacidad ni la sagrada libertad del ser costarricense

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Por Janice Sandí Morales
Espionaje telefónico, Pegasus, software espía
Pegasus es un 'software' espía, capaz –en determinadas circunstancias– de infiltrarse en teléfonos y extraer información, acceder a comunicaciones, ubicación, archivos y otros contenidos. (Shutterstock/Ilustración)







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