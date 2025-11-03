Foros

Octubre dolió más de lo que llovió

Nuestra patria nunca dejará de ser nuestro hogar, nuestra cama seca y tibia. Que no se nos olvide. El poder es transitorio, por más amenazante que parezca el futuro

Por Yolanda Bertozzi
La profesora de historia del arte de la Universidad Nacional, Marta Rosa Cardoso, vecina de barrio Dent, fue rescatada por el oficial de la policía municipal de San José, Luis Carlos Góngora.
Fuertes lluvias inundaron barrio Dent, a mediados de octubre. Muchos de los vecinos debieron ser rescatados por oficiales de la Policía Municipal de San José. (Foto:/Foto: cortesía)







Escritora y activista por los derechos humanos de las mujeres. Fue la primera Defensora de los Derechos de la Mujer y directora de Educación y Promoción de Derechos en la Defensoría de los Habitantes. Colabora con 'La Nación' desde 1991. Escribe poesía, novela y relatos.

