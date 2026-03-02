Foros

Nuestra política se convirtió en un ‘ellos contra nosotros’

La democracia, que debería ser el espacio para procesar diferencias, empieza a parecerse a un estadio: importa que gane mi equipo y me alegra la vida que pierda el otro

Por Felipe Carrera Cerdas
Polarización, discursos de odio, división en política, ellos contra nosotros
Más que diferencias puntuales, parece una nueva forma de ver el país: en bandos, como si el “otro” fuera un adversario permanente, no un costarricense más. (Shutterstock/Imagen)







