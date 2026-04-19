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No, diputado, usted no puede definir qué es ser patriota

En esa limitada visión, solo los 31 diputados que mutaron a ‘jaguar’ pueden considerarse amantes de la patria

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Por Eduardo Alvarado
Diputado electo Antonio Barzuna
Invitar al transfuguismo, como lo ha insinuado el diputado electo Antonio Barzuna, equivale a decir que el partido oficialista es el dueño exclusivo del patriotismo. (JOHN DURAN/John Durán)







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