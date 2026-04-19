No, diputado, usted no puede definir qué es ser patriota

Invitar al transfuguismo, como lo ha insinuado el diputado electo Antonio Barzuna, equivale a decir que el partido oficialista es el dueño exclusivo del patriotismo.

Arrogarse el derecho de definir qué es el patriotismo y, por ende, qué significa lo contrario, es un atrevimiento monumental que ningún ciudadano debería permitirse.

Pero el diputado electo Antonio Barzuna decidió –tal vez, y ojalá, para congraciarse con su patrón y no porque peligrosamente lo crea así–, durante una entrevista con este medio, que, al haber fracasado su partido en el objetivo de obtener 40 diputados y quedarse en 31, la opción será buscar “patriotas de otros partidos que nos apoyen”.

En esa limitada visión, solo los 31 diputados que mutaron a “jaguar” pueden considerarse amantes de la patria. Este es un rasgo característico del populismo, descrito por Jan-Werner Müller en su libro ¿Qué es el populismo?, publicado hace ya casi diez años.

Es el pluralismo –como bien apunta Müller– lo que los populistas rechazan a conveniencia, ya sea a sabiendas o porque no entienden con claridad a qué se refieren. Para ese grupo, ellos tienen la exclusividad de representar a todo un pueblo, arrogándose, además, una supuesta capacidad de saber cuáles son los intereses reales de esa ciudadanía, que al final coinciden únicamente con los suyos.

Para el futuro diputado, entonces, su llegada a cuesta de Moras implicará encontrarse con nada menos que 26 “antipatriotas”: más de dos decenas de enemigos de Costa Rica, un considerable grupo de “nuevos filibusteros”. Sin embargo, con “sabiduría”, intentará convencerlos de salvarse y de salvar el país… el país que él quiere.

Esto no es nuevo: son tácticas tan viejas y manidas que empiezan a perder eficacia –que lo diga Viktor Orbán en Hungría–. Lo preocupante es escucharlo en una persona joven –a quien conozco– y de quien se esperaría una actitud más responsable, acorde con las vías de trabajo que requerirá su nueva jefa si pretende avanzar en sus proyectos.

En Turquía, Recep Tayyip Erdogan solía dirigirse a sus adversarios políticos con frases como: “Nosotros somos el pueblo, ¿y ustedes quiénes son?”. Más cerca, Hugo Chávez no dejaba espacio para disentir: quien osara hacerlo pasaba automáticamente al grupo de los traidores a la patria, porque –en esa lógica– la patria son ellos mismos.

Hay muchos ejemplos más. En una gran cantidad de estos, se recurre a otra herramienta del manual: quien no es “patriota” –según la definición populista– es, además, corrupto. Esto ocurre incluso cuando es en el propio partido donde existen más casos de corrupción abiertos que influencers y charlatanes pagados para desviar la atención.

Veamos. En abril de 2020, Jair Bolsonaro (en plena pandemia), según reportó el diario La Jornada, convocó a una manifestación y proclamó: “Un día juramos dar la vida por la patria y vamos a hacer lo posible para cambiar el destino de Brasil”. Otro “patriota”: un aspirante a mesías.

Y uno más, esta vez en Polonia: Jaroslaw Kaczynski, ex primer ministro y luego diputado, calificó a la oposición con términos como “escoria” y “polacos del peor tipo”.

Al repasar estos y muchos otros antecedentes, surge una pregunta que lastimosamente faltó en la entrevista al nuevo legislador: ¿qué es, para usted, un diputado patriota? ¿Y dónde colocaría a aquellos de los 26 que no se ajusten a su definición? ¿Los enviará a la gaveta de “ticos de la peor especie”, al apartado de “traidores” o, tal vez, a un grupo de “corruptos que se niegan a representar los intereses de Costa Rica”?

Por eso, la afirmación de una de las 57 voces que, desde mayo, tendrán el enorme peso de intentar sacar a Costa Rica del atolladero no puede considerarse inocente ni inofensiva. Llamar patriotismo al hecho de seguir sin cuestionamientos lo que decida el gobierno entrante es, a todas luces, un error que, en el contexto de una democracia herida pero resistente como la nuestra, resulta muy peligroso.

Invitar al transfuguismo insinuando que el partido oficialista es el dueño exclusivo del patriotismo es una señal clara de que el país ha pasado a segundo plano. El solo hecho de insinuarlo ofende a los 26 diputados electos por otras fuerzas e, igualmente, ofende a millones de costarricenses que seguimos confiando en la tradición democrática y que en las urnas dijimos que lo prudente era evitar las tentaciones del poder absoluto.

Y, para cerrar, debo decirlo con claridad: Antonio, como demócrata convencido, me sorprendió verte volcarte de lleno al PPSO y luchar por el cargo que lograste –felicidades–. Pero, a pesar de mi postura absolutamente contraria, nunca me tomaría la atribución de llamarte antipatriota por pensar distinto. Y celebro el poder escribirlo (todavía) sin temor a represalias.

Mucha suerte en el Congreso.

alvabon68@yahoo.com

Eduardo Alvarado es periodista.