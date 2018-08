Desde mi llegada, sentí una fascinación por esta noble tierra, cuyo pueblo me ha acogido con tanta generosidad que me siento siempre agradecido. Enamorado del espíritu de convivencia pacífica, del gusto por la libertad y la tranquilidad, entre otros valores del pueblo tico, no tardé en iniciar el proceso de naturalización, obtenida gracias a la ayuda de la exvicepresidenta Victoria Garrón y la magistrada Maruja Chacón, quienes descansan en paz. Fue una de mis mejores decisiones. Soy orgullosamente tico, aunque me siento ciudadano del mundo. Cuando viajo por América Latina, al detectar mi acento, mis amigos dicen: “Es que ustedes los ticos tienen la ventaja de…”.