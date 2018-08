La pregunta acuciante es quién y por qué impulsa la politización de la xenofobia. He oído muchas bolas, pero poca evidencia. Se dice que Daniel Ortega maneja los hilos con el fin de crear un incidente en Costa Rica que le permita relegitimar su régimen ante los nicaragüenses. Algo de esto puede haber, pero la teoría no me convence: tiene que haber un actor nacional encargado de las operaciones. No hemos dado con la tecla.