Diferencias imaginarias. Como especie, no hemos comprendido aún que las diferencias imaginarias entre naciones no son más que una ideación política de los últimos dos siglos, que únicamente representan diferencias institucionales y no disparidades inherentes entre las personas que las habitamos. El origen del Estado-nación como le conocemos hoy día, tradicionalmente atribuido a la Paz de Westfalia en 1648, no consideraba diferencias raciales o étnicas en las nacionalidades, más allá de una separación logística entre los habitantes de uno y otro territorio, con el objetivo de organizar la tributación y los alistamientos militares.