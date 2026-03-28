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Más luz, menos respuestas: el fracaso de las universidades ante la lectura

Hoy luchamos por sostener la capacidad de formar pensamiento complejo en un mundo que ya no favorece la lectura, pero que la necesita más que nunca

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Por Enrique Margery Bertoglia
Hombre sujeta lámpara, farol e ilumina en medio de la oscuridad, la penumbra
Es erróneo creer que los problemas complejos se resuelven intensificando aquello que ya sabemos hacer, como aumentar la potencia de un farol para buscar algo que se ha perdido en otro sitio. (Shutterstock/Foto)







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