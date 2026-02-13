Foros

Mal ambiente para el ambiente

Se discutió el crecimiento, pero no los límites ecológicos; se habló de infraestructura, pero no de ordenamiento territorial; se mencionaron crisis climáticas, pero no la fragilidad de los ecosistemas que se violentan por aumentar el PIB

Por Karla Chaves Brenes
Cuerpo de agua en el Refugio de Vida Silvestre-Gandoca Manzanillo en Limón. Allí, se localiza uno de los 12 sitios Ramsar de humedales que protege Costa Rica. Fotografía:
Detalle de una sección de humedales en el Refugio de Vida Silvestre-Gandoca Manzanillo, en Limón. Allí se localiza uno de los 12 sitios Ramsar que protege Costa Rica.







