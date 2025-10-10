Foros

Los cuatro pilares básicos del autocuidado: ¿cómo anda usted?

El mundo actual promueve de todas las formas posibles una desconexión con nosotros mismos; para cumplir con las muchas demandas externas, apagamos nuestras propias necesidades

EscucharEscuchar
Por Ricardo Millán González
Claves de la salud mental: dormir bien, comer bien, ejercitarse, buenas relaciones afectivas. Dieta saludable, sueño suficiente, actividad física y ejercicio, vínculos sociales y familiares
Los cuatro pilares del autocuidado para el bienestar emocional se interrelacionan y pueden promover círculos virtuosos o, en su defecto, dinámicas viciosas. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Día Mundial de la Salud MentalSalud Mentalbienestar emocionalansiedadtristezapsiquiatría nutricional
Ricardo Millán González

Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.