Lo que debo decir, como exdirector de Patrimonio, sobre la muy desafortunada intervención en el Teatro Nacional

Las obras dan inicio en noviembre de 2025 y, aparentemente, ni la Dirección de Patrimonio, ni el Departamento de Conservación del Teatro supervisan a la empresa Reyco, ganadora de la licitación. Así, empieza a generarse cautela entre quienes, como yo, conocemos de patrimonio y conservación de inmuebles patrimoniales

Por Diego Meléndez Dobles
Remodelación Teatro Nacional
Quien hasta octubre pasado fue director del Centro de Patrimonio Cultural aprobó una solicitud de permiso de intervención al Teatro Nacional que, a todas luces, debió ser rechazada por incompleta y omisa, sostiene el arquitecto Diego Meléndez. (Alonso Tenorio/Atenorio)







