Foros

Leonor y el abrazo que no pude darle

Ella era un maravilloso regalo que se multiplicaba en cada desayuno, almuerzo o cena. Cocinaba con amor, y ese sentimiento sazonaba cada uno de los platillos que preparaba

EscucharEscuchar
Por Alfredo González
duelo, muerte, vela, rosas, pétalos
Leonor deja su estela: una lección de amor inmensa y perdurable en quienes la tuvimos cerca. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LeonorAlfredo Gonzálezdueloamormuerte

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.