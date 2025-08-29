Foros

Leer bien no es solo entender un texto: es entender el mundo

Leer, entender e interpretar son herramientas de equidad. Son la base para que cada estudiante, sin importar de qué zona venga, de qué colegio egresó o cuál sea el nivel educativo de sus padres, pueda construir un futuro con sentido y propósito

EscucharEscuchar
Por Emilia Gazel
estudiantes no entienden lo que leen, comprensión lectora, lectura, leer y comprender
¿Cómo pueden aprender los estudiantes universitarios de nuevo ingreso si no comprenden lo que leen? (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
leercomprensión lectoracomprensión de lecturaUNAuniversidadesuniversitarios

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.