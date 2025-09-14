Foros

Las fronteras deberían ser dos labios que se besan, no una herida que nos divide

Me pareció emocionante y divertido: ir de incógnito a Nicaragua, como dramaturgo vetado, como poeta maldito. Pero yo andaba con la espinita. ¿Por qué no les gustó un texto tan inocente que habla de armonía?

Por Rodolfo González Ulloa
Aquileo Echeverría y Rubén Darío
El texto celebraba la amistad entre el poeta nicaragüense Rubén Darío y el poeta nacional Aquileo J. Echeverría. (La Nación/Archivo LN)







Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

