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Las ancestras también estuvieron en la plaza de la Democracia

Pancha Carrasco, Carmen Lyra, Adela Gonzales, Ángela Acuña, Yolanda Oreamuno, Chavela Vargas y Cristina Zeledón abrieron caminos y conquistaron libertades que hoy tenemos la responsabilidad de defender

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Por Yolanda Bertozzi
Carmen Lyra, Pancha Carrasco y Yolanda Oreamuno, mujeres costarricenses que hicieron historia
Carmen Lyra, Pancha Carrasco y Yolanda Oreamuno, tres de muchas mujeres costarricenses que hicieron historia. (Archivo LN/Fotocomposición)







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Yolanda Bertozzi

Yolanda Bertozzi

Escritora y activista por los derechos humanos de las mujeres. Fue la primera Defensora de los Derechos de la Mujer y directora de Educación y Promoción de Derechos en la Defensoría de los Habitantes. Colabora con 'La Nación' desde 1991. Escribe poesía, novela y relatos.

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