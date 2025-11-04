Foros

La X que nos hace poderosos

En otros contextos, la letra X tacha y suele expresar lo desconocido, lo incierto. Pero en las próximas elecciones servirá como expresión de voluntad y del rumbo que deseamos para el país

Por María Fernanda Quirós
Sorteo para determinar posición de partidos políticos en las papeletas electorales
El 29 de octubre del 2025, el TSE llevó a cabo el sorteo para determinar la posición de los partidos en las papeletas electorales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







