La violencia entre estudiantes no puede seguir ignorándose

Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, fue mortalmente apuñalado por otro estudiante en las inmediaciones de una parada de buses en Liberia.

La situación en los colegios de Costa Rica es realmente preocupante. Recientemente, se han registrado incidentes violentos, incluso un homicidio en un centro educativo. Esto refleja un problema más profundo en la sociedad y pone de manifiesto la actual crisis educativa.

El Informe Estado de la Educación 2025 destaca una caída alarmante en los niveles de aprendizaje. El 96% de los alumnos de colegios públicos se ubica en niveles insuficientes y afronta profundas desigualdades. Como consecuencia, la educación secundaria presenta hoy los mayores niveles de exclusión y desigualdad.

A esto se suma la falta de inversión educativa, que ha sufrido la peor caída de las últimas cuatro décadas. Este conjunto de factores contribuye a explicar las causas de la violencia en los colegios.

La violencia en los colegios es, en gran medida, un síntoma de problemas estructurales. Entre ellos está el acoso escolar (bullying), que ha generado efectos devastadores en la autoestima y la salud mental de los estudiantes. También inciden la escasez de recursos y la mala infraestructura, que aumentan la sensación de inseguridad.

Asimismo, las desigualdades sociales (como la pobreza, la desintegración familiar, la exclusión social y la falta de valores) están fomentando la violencia, al igual que el alto y recurrente consumo de drogas y alcohol.

Por ello, es fundamental abordar la crisis educativa y la violencia en los colegios de manera integral. Entre las posibles medidas está aumentar la inversión en educación pública para mejorar la infraestructura y los recursos disponibles.

También deben implementarse programas de apoyo social y emocional para los estudiantes y, por supuesto, fomentar la convivencia pacífica y el respeto mutuo en los colegios.

Se trata de un problema complejo que requiere la atención de todos. Resulta preocupante que, en lugar de ver a niños y jóvenes estudiando y construyendo su futuro, tengamos que lamentar que se maten entre ellos en plena vía pública.

gerzunzun@yahoo.com

Gerardo Zúñiga Zúñiga es abogado, historiador y politólogo. Actualmente, es regidor propietario de Puntarenas.