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La violencia entre estudiantes no puede seguir ignorándose

Resulta preocupante que, en lugar de ver a niños y jóvenes estudiando y construyendo su futuro, tengamos que lamentar que se maten entre ellos en plena vía pública

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Por Gerardo Zúñiga Zúñiga
Liann fue asesinado por su compañero este lunes 9 de marzo en una parada de autobús.
Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, fue mortalmente apuñalado por otro estudiante en las inmediaciones de una parada de buses en Liberia. (Gaudy García White/Cortesía)







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