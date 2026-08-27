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La seguridad estructural ante un terremoto se decide mucho antes de que la tierra tiemble

El Código Sísmico no existe para proteger edificios, sino vidas

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Por Francisco Villalobos Ramírez

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Pared de ladrillo agrietada y gráfico con la simbología de terremoto o sismo bajo una lupa
La seguridad frente a los sismos no depende únicamente de la naturaleza del movimiento. También depende de cómo diseñamos, construimos y mantenemos nuestras edificaciones. (Shutterstock/Imagen)







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