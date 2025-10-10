Foros

La salud mental como fundamento de la vida

Darle a la salud mental su lugar no es un acto de debilidad, sino la mayor muestra de autenticidad, fortaleza y compromiso con la vida plena. Y, para ello, debemos legitimarla en todos los espacios

EscucharEscuchar
Por Gabriela Frajman
Salud mental, emociones, autocuidado, autoestima
Es hora de asumirnos emocionalmente y de reconocer nuestra responsabilidad en el propio proceso de salud mental. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
salud mentalGabriela FrajmanDía Mundial de la Salud Mentalautoestimaansiedadtraumas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.