Foros

Una psiquiatra que humaniza la ciencia: Marian Rojas Estapé en Costa Rica

Cuando se graduó de Medicina, en 2007, predominaba la idea de que lo biológico era una herencia inmutable sobre la cual poco podía influirse. Hoy se sabe que factores como el estrés, las enfermedades crónicas y los hábitos de vida tienen un peso enorme

EscucharEscuchar
Por Miguel Sobrado
Psiquiatra Marián Rojas Estapé
Marian Rojas Estapé es reconocida como una de las psiquiatras y divulgadoras más influyentes del ámbito hispanohablante en salud mental y gestión emocional. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marian Rojas Estapépsquiatríacienciatelómerosestréshábitos de vida

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.