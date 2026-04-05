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La palabra alemana que explica la crisis emocional del mundo

Las vidas son números almacenados en una tabla de Excel, borrables con un clic

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Por Ricardo Millán González
Reflejo de un geko
Para bajarse de ese estruendo sonoro y doloroso, nada como recordar momentos de risa y diversión, como el del geko que cae en la espalda y luego corre despavorido en medio del jolgorio y la vacilada. (Ricardo Millán G./Cortesía: Ricardo Millán G.)







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Ricardo Millán González

Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

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