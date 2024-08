La otra proliferación de armas nucleares

Mencione “proliferación” y la mayoría de las personas presupondrán que está hablando de la expansión de armas nucleares. Y con razón. Nueve países (China, Francia, la India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido) las poseen. Pero muchos más tienen la capacidad y, posiblemente, el motivo para producirlas. También existe el peligro de que grupos terroristas obtengan una o más de estas armas, lo que les permitiría causar daños horribles.

Este tipo de proliferación suele describirse como “horizontal”. El mayor interés inmediato sigue siendo Irán, que ha reducido dramáticamente el tiempo que le tomaría desarrollar uno o más dispositivos nucleares. Un Irán con armas nucleares podría usarlas, o incluso si no lo hace, podría calcular que podría coaccionar o atacar a Israel o a uno o más de sus vecinos árabes directamente (o a través de uno de sus proxies) con armas convencionales no nucleares.

Un Irán armado nuclearmente probablemente desencadenaría una carrera armamentista regional. Varios de sus vecinos, particularmente Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, podrían desarrollar o adquirir armas nucleares propias. Tal dinámica desestabilizaría aún más la región más conflictiva y volátil del mundo.

Pero, tan crucial como es este escenario, otro tipo de proliferación ahora merece atención: la proliferación vertical, es decir, el aumento en la calidad y cantidad de los arsenales nucleares de los nueve países que ya poseen estas armas. El peligro no es solo que las armas nucleares puedan usarse en una guerra, sino que la posibilidad de guerra aumente al envalentonar a los gobiernos, como Irán en el escenario anterior, para actuar de manera más agresiva en la búsqueda de sus objetivos geopolíticos, creyendo que pueden actuar con impunidad.

El arsenal nuclear de más rápido crecimiento en el mundo hoy pertenece a China. Parece que China cree que si puede igualar a Estados Unidos en este ámbito, puede disuadir a Estados Unidos de intervenir en nombre de Taiwán durante cualquier crisis sobre la isla. China está en camino de alcanzar a Estados Unidos y Rusia en una década, y no muestra interés ni en participar en conversaciones de control de armas que frenen su acumulación ni en establecer un límite a sus capacidades.

Luego está Corea del Norte. Ni las sanciones económicas ni la diplomacia han logrado frenar su programa nuclear. Se cree que Corea del Norte posee ahora más de 50 ojivas nucleares. Algunas están en misiles con alcance intercontinental y precisión mejorada. Tanto China como Rusia la han asistido, y es probable que Rusia continúe ayudándola, dado que Corea del Norte le ha proporcionado armas a Rusia para su uso en Ucrania.

Nuevamente, la pregunta no es solo qué podría hacer Corea del Norte con su arsenal nuclear. No es descabellado imaginar un ataque norcoreano a Corea del Sur o incluso a Japón utilizando fuerzas convencionales, acompañado de una amenaza nuclear para que Estados Unidos no intervenga.

Es precisamente esta posibilidad la que está alimentando la presión pública en Corea del Sur para desarrollar armas nucleares, demostrando que la proliferación vertical puede desencadenar proliferación horizontal, especialmente si los países actualmente protegidos por Estados Unidos comienzan a dudar de la disposición de este para arriesgarse a defenderlos.

Rusia ofrece otra razón de preocupación. Rusia y Estados Unidos tienen los dos mayores arsenales nucleares del mundo. Ambos están restringidos por acuerdos de control de armas (el Tratado Nuevo Start) que limitan el número de ojivas nucleares que cada uno puede desplegar a 1.550; sin embargo, se pueden mantener ojivas adicionales en almacenamiento.

El acuerdo también limita la cantidad de lanzadores (aviones, misiles y submarinos) que pueden portar armas nucleares. Y el pacto también incluye varios arreglos para facilitar la verificación, de modo que ambos gobiernos puedan tener confianza en que el otro está cumpliendo.

El Nuevo Start (ratificado en el 2011 y prorrogado varias veces desde entonces) expira en febrero del 2026. Rusia podría negarse a ampliar el tratado nuevamente, posiblemente porque el desempeño de sus fuerzas armadas en Ucrania la ha dejado más dependiente que nunca de su arsenal nuclear. O podría buscar intercambiar su disposición a continuar cumpliendo con el acuerdo por concesiones estadounidenses en Ucrania.

Lo que preocupa a Washington no es solo lo que Rusia podría hacer, sino también que Estados Unidos ahora enfrenta a tres adversarios con armas nucleares que podrían coordinar sus políticas y presentar un frente nuclear unificado en una crisis. Todo esto está llevando a Estados Unidos a repensar su propia postura nuclear.

En marzo, el gobierno de Estados Unidos completó supuestamente su revisión periódica de sus fuerzas nucleares. Como mínimo, se gastarán miles de millones de dólares en una nueva generación de bombarderos, misiles y submarinos. En el peor de los casos, podríamos estar entrando en una era de competencia nuclear no estructurada.

Todo esto suma un momento peligroso. El tabú asociado con las armas nucleares se ha debilitado con el tiempo; pocos de los que vieron cuando Estados Unidos utilizó armas nucleares dos veces contra Japón para acelerar el final de la Segunda Guerra Mundial están vivos. De hecho, los funcionarios rusos han insinuado fuertemente su disposición a usar armas nucleares en la guerra en Ucrania.

Las armas nucleares desempeñaron un papel estabilizador durante la Guerra Fría. Se podría argumentar que su existencia ayudó a mantenerla fría. Pero solo había dos tomadores de decisiones, y cada uno tenía un inventario que podría sobrevivir a un primer ataque del otro, permitiéndole represalias en especie, fortaleciendo así la disuasión. Y ambas partes actuaron en su mayoría con un grado de precaución, para que su competencia no escalara a un conflicto directo y precipitara un desastroso intercambio nuclear.

Tres décadas y media después del fin de la Guerra Fría, está emergiendo un nuevo mundo, caracterizado por carreras armamentistas nucleares, posibles nuevos integrantes en un club cada vez menos exclusivo de armas nucleares, y una larga lista de profundas desavenencias sobre los arreglos políticos en Oriente Próximo, Europa y Asia. Esta no es una situación que se preste a una solución, pero en el mejor de los casos a una gestión eficaz. Solo se puede esperar que los líderes de esta era estén a la altura del desafío.

Richard Haass, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, es consejero sénior en Centerview Partners y autor de The Bill of Obligations: The Ten Habits of Good Citizens (Penguin Press, 2023) y del boletín semanal Home & Away.

