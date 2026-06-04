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La mitad de la basura podría dejar de llegar a los rellenos sanitarios

La gestión adecuada de los residuos orgánicos podría aumentar en un 80% las toneladas que actualmente trata el país mediante compostaje

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Por Daira Gómez
Imagen de desechos en el Parque Tecnológico Ambiental Aczarri, en El Huazo, Desamparados.
Costa Rica lleva varios años oyendo noticias sobre inminentes cierres de rellenos sanitarios una vez que alcancen su capacidad máxima. (Albert Marín)







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