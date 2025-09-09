Foros

‘La mancha de grasa’, pieza audiovisual del cineasta Víctor Vega, sería hoy de indescriptible crudeza

El niño hacía las tareas en la misma mesa donde su madre preparaba lo necesario para la venta de empanadas y así, harina, aceite, queso y carne dejaban sus rastros en el cuaderno del protagonista. Hoy, habría otra mancha de grasa, esta vez más grande, en los cuadernos de muchos otros Litos 

Por Guillermo Acuña González
Producción audiovisual La mancha de grasa, del cineasta Víctor Vega. Lito es el niño protagonista
Captura de pantalla del video "La mancha de grasa", del productor y cineasta Víctor Vega. Lito es el protagonista de este historia que vio la luz en 1985. (La Nación/Archivo)







