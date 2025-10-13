Foros

La IED en Costa Rica: del dato a la visión país

El desempeño de la IED no puede reducirse únicamente a un porcentaje o a los resultados de un semestre. Su comportamiento obedece a su naturaleza volátil, a tendencias de largo plazo y a factores estructurales

EscucharEscuchar
Por Laura López Salazar
Contenedores de carga en el puerto de Keelung, Keelung, este 7 de agosto. Decenas de economías de todo el mundo, incluyendo la Unión Europea y la India, se enfrentan a aranceles estadounidenses más altos desde este día. Fotografía:
Costa Rica necesita reforzar su competitividad para continuar siendo un destino atractivo y estratégico para la inversión. (I-HWA CHENG/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IEDLaura LópezProcomerinversión extranjera directaBanco Central de Costa Ricacompetitividad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.