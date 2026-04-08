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La falacia de los peajes: cerrarlos no mitigó las presas

No tiene sentido mantener tarifas obsoletas desde 2002, como ocurre en peajes como Tres Ríos y Zurquí

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Por Jorge Eduardo Ortega Lizano
Ruta 1 General Cañas Presas
Estación de peaje que funcionaba en Río Segundo de Alajuela y que fue cerrada en agosto pasado. (Alonso Tenorio/Ruta 1 General Cañas Presas_Alonso Tenorio)







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