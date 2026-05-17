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La edad en que empezamos a prepararnos para el adiós

Sometidos al cincel del material moldeable que nos identifica, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, como reza el ‘Poema 20′, del chileno Pablo Neruda

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Por Roberto García Herrera
Hombre adulto, pasajero solitario viajando en tren vacío, mirando por la ventana
Sobre rieles, de cara al último andén, la llamada edad otoñal me anuncia que es tiempo de preparar el adiós. (Shutterstock/Imagen)







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Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

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