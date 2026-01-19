Foros

La competencia económica como política de Estado: una deuda pendiente

Un análisis de los planes de gobierno presentados para el periodo 2026–2030 revela una realidad preocupante: las referencias explícitas a la competencia económica son escasas o inexistentes

Por Viviana Blanco Barboza
Ilustración conceptual de éxito financiero, de empresa, empresario exitoso, competencia exitosa, ascenso, logro, metas superadas
La competencia obliga a mejorar procesos productivos, a reducir costos y a ofrecer mejores precios y calidad. Siempre da paso a la innovación y el crecimiento inclusivo. (Shutterstock/Shutterstock)







