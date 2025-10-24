Foros

La Casa Blanca: pronto disponible en versión salón de fiestas

Un salón de baile con capacidad para 650 personas en el ala este de la histórica residencia de los presidentes estadounidenses es el nuevo capricho de Donald Trump. Eso sí: tendrá ‘cero costo para el contribuyente estadounidense’, ha dicho

Por Andrés Hernández Alende
El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró una cena ostentosa el 15 de octubre de 2025 para agradecer a multimillonarios y a las principales empresas por donar al nuevo salón de baile de $250 millones que está construyendo en la Casa Blanca.
(PEDRO UGARTE/AFP)







Donald Trumpsalón de baileCasa Blanca

