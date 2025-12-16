Foros

La alarmante ausencia del ambiente en los planes de gobierno

Los partidos llegan a la contienda electoral sin propuestas concretas sobre conservación, gobernanza ambiental, financiamiento o fortalecimiento del Sinac; de hecho, 17 partidos ni siquiera lo mencionan

EscucharEscuchar
Por Miguel Madrigal Hernández
En los planes de gobierno presentados al TSE, sobresale la ausencia casi total de menciones a los guardaparques, el personal operativo que sostiene el sistema de parques nacionales. Acá, un sendero en el Parque Nacional Braulio Carrillo. (ALONSO TENORIO)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ambienteelecciones 2026Sinacguardaparquescambio climáticoplanes de gobierno

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.