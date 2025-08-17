Foros

¿Justicia pronta o violación del derecho de defensa?

Separar a un abogado defensor de una causa compleja solo porque tiene un choque de agenda, y obligar al imputado a buscar un nuevo representante que en cinco días estudie y asuma un expediente, representa una afrenta al derecho de defensa

Por Gerardo Huertas Angulo
Juicio, juzgamiento, juicios, justicia
En la pugna entre el "eficientismo" y el "garantismo", cuando prevalece el primero se termina sacrificando la calidad de la justicia en perjuicio de todos los ciudadanos. (Shutterstock/Shutterstock)







Eficientismogarantismojusticia prontaPoder Judicialmora judicialabogados defensores
Gerardo Huertas Angulo

Gerardo Huertas Angulo

Máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España. Trabajó en la Defensa Pública del Poder Judicial hasta el 2010, y desde el año 2011 se ha desempeñado como litigante privado en materia penal con énfasis en delitos económicos, tanto en defensa de personas acusadas como en representación de ofendidos.

