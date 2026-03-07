Foros

Irán y el fantasma de la Tercera Guerra Mundial

Hasta el momento, China es el actor que más se ha beneficiado de la guerra regional, pues su compromiso con Rusia le permite continuar accediendo a petróleo barato

EscucharEscuchar
Por Carlos Murillo Zamora
En esta imagen obtenida el 5 de marzo de 2026 de la agencia iraní ISNA, dolientes asisten en la ciudad de Qom al funeral de personas muertas en la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.
En esta fotografía obtenida el 5 de marzo de 2026 de la agencia iraní ISNA, dolientes asisten, en la ciudad de Qom, al funeral de personas muertas en la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel. (MEHDI ALAVI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Iránguerra contra IránTercera Guerra MundialIsraelEstados UnidosDonald Trump

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.