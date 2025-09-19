Foros

Ingreso clandestino a zonas protegidas, un reto para el Sinac

Funcionarios del Sinac claman por contar con más personal y capacitación, así como una mejor regulación legal, para poner fin al turismo irregular que ofrecen particulares

Por Alfredo Araya Vega
En zonas restringidas de los parques nacionales, donde solo se puede ingresar ilegalmente, personal del Sinac encuentra empaques de comida, latas y botellas de licor, drogas y rastros de fogatas. (Cortesía del Minae)







