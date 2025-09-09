Foros

Infancia en crisis: cómo la tecnología reemplazó bicicletas, juegos en los árboles y amigos de carne y hueso

Los niños han perdido su capacidad lúdica porque son entregados por sus propios padres a la tecnología. No juegan al aire libre ni comparten con amigos reales; no saben andar en bicicleta, ni se han subido a un árbol, ni se han raspado una rodilla

Por Arturo Solís Moya
Grupo de niños jugando al aire libre, juegos infantiles, niñez, ronda, departir con amigos
La ausencia de juegos al aire libre es particularmente grave en una sociedad donde la obesidad infantil y la diabetes (tipos I y II) se ha incrementado en los últimos años entre una población cada vez más sedentaria. (Shutterstock/Foto:)







