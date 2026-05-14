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Indignación selectiva

Probablemente no exista hoy ningún país en el mundo más afectado por la doble moral internacional que Israel. A Israel se le exige un estándar moral que rara vez se aplica con la misma intensidad a Rusia, Irán, China, Siria o Turquía

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Por Abraham Stern F.
Monumento conmemorativo del 5 de enero de 2024 compuesto por fotos de jóvenes israelíes asesinados durante el ataque terrorista al Festival NOVA, que tuvo lugar el 7 de octubre de 2023 a pocos kilómetros de Gaza
Monumento conmemorativo elaborado con fotos de jóvenes israelíes asesinados durante el ataque terrorista al Festival Nova, ocurrido el 7 de octubre de 2023, a pocos kilómetros de Gaza. (Shutterstock/Foto)







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