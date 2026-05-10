Columnistas

La hipocresía de Occidente y el lado correcto de la historia

Aquellos a quienes les debemos la gran gesta de la democracia y en favor de los derechos humanos en Occidente deben estar revolcándose en sus tumbas al ver tanta mediocridad y cobardía en sus descendientes

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Por Jaime Ordóñez
Papa León XIV, Francesca Albanese y Pedro Sánchez
Que la fuerza, dignidad y valentía de León XIV, Francesca Albanese y Pedro Sánchez sirvan de ejemplo a otros dirigentes. (Archivo LN/Fotocomposición)







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Jaime Ordóñez

Jaime Ordóñez

Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y ha sido profesor invitado en la Universidad de Columbia, NY; Tulane New Orleans; Center for Latin American Studies, Maryland University. Catedrático de la UCR. Autor de 18 libros y más de 190 articulos especializados en su disciplina en 'journals' nacionales y extranjeros.

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