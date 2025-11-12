Foros

Habilidades laborales: lo esencial, lo que perderá relevancia y lo que marcará diferencia en el futuro

Un informe reciente del Foro Económico Mundial clasifica las habilidades en cuatro grandes ejes, en el contexto de la revolución de la inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por Marvin Espinoza Selva
Las instituciones educativas deben abocarse ahora a la formación de mentes éticas y adaptativas, capaces de convivir y construir en entornos de alta automatización. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
trabajointeligencia artificial

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.