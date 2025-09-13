Foros

Guiselle, entre Chavelas, perritos y gatitos

Estoy convencido de que al encuentro de Guiselle acudió una inmensa legión de rabitos agitados, ladridos y maullidos jubilosos, para celebrar su arribo a la paz eterna

Por Alfredo González
Guiselle Ávila junto a Roberto Gómez Bolaños
Guiselle Ávila, sobrina de la cantante Chavela Vargas, junto a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. (Foto de Alfredo González/Foto de Alfredo González)







