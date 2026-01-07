Foros

Gilberto Santa Rosa en La Sabana: crónica de una salsa en Día de Santos Inocentes

Es de aplaudir la iniciativa de la Municipalidad de San José, pero, por esa misma razón, se hace necesario mejorarla

EscucharEscuchar
Por Aurelia Valentina Dobles Trejos
Concierto gratuito de fin de año encabezado por Gilberto Santa Rosa organizado por la Municipalidad de San José
Gilberto Santa Rosa ofreció un concierto gratuito en La Sabana el 28 de diciembre del 2025. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gilberto Santa RosaconciertosLa SabanaMunicipalidad de San José

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.