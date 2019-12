Hay muchas formas de equivocarse y tantas cosas que no sé. He sido migrante, pero no sé qué es acuclillarse en el fondo de una barcaza que cruza el Mediterráneo y guardar silencio por miedo al naufragio o la incomprensión. Tampoco sé lo que se siente ser un gazatí, no he sentido una soga rodeando mi cuello, ni he creído en amuletos.