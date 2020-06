Facilitar aprendizaje. Si es necesario o conveniente que mi curso sea dado doble o triple en un semestre, no significa que tendré que dar la misma clase dos o tres veces al día, se hará virtualmente, y quedará grabada para ir seleccionando en siguientes semestres lo mejor y, tal vez en un futuro próximo, ya no tendré que darlas, sino estar ahí (¿virtualmente?) al final de cada clase para comentar, contestar preguntas… facilitar aprendizaje, que después de todo es de lo que se trata, no de enseñar.