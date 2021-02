Por ello, no debemos dejar pasar lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el 10 de febrero, durante la comparecencia del presidente de la República en un acto que, a mi juicio, es inconstitucional, porque la sesión celebrada, sin lugar a dudas, fue una interpelación, que no está consignada en la carta magna, pues el texto, taxativamente, establece cuáles son los funcionarios que pueden ser sometidos a tal trámite, y dentro de ellos no se encuentra quien desempeña el más alto cargo público en nuestro Estado de derecho.