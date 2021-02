Entre las características comunes se encuentran: los beneficiarios no necesitan un empleador local ni trabajar para un proyecto en el país destino, requieren flexibilidad en cuanto a tiempo de permanencia en el país sin perder su estatus migratorio porque posiblemente viajarán con frecuencia, trabajan con clientes o en proyectos no necesariamente ligados al país de residencia, no desplazan mano de obra local y les es imprescindible una plataforma digital para realizar todos sus trámites, pues desempeñan sus funciones de manera virtual.