El 2020 fue un paréntesis, la vida nos puso en pausa; ahora la vida nos hace play. La vacuna contra el coronavirus es la esperanza, es la ola salvadora, pero también genera energía, un gran movimiento para poner a Costa Rica las otras vacunas que le urgen. Porque la pobreza es una pandemia social, el no poder mandar a los hijos desayunados a la escuela es una enfermedad social, el no tener casa, el no tener trabajo, el no acceder a la educación son reumatismos sociales y necesitamos vacunar a Costa Rica contra estos padecimientos.